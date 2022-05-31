اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مايو 2022 06:12 ص
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استمتع بهواء ممتع ونقى.. مافيش أحلى من القعدة الحلوة على كورنيش الغردقة.. فيديو

الثلاثاء، 31 مايو 2022 05:00 ص
استمتع بهواء ممتع ونقى.. مافيش أحلى من القعدة الحلوة على كورنيش الغردقة.. فيديو جانب من إقبال المواطنين
البحر الأحمر - عماد عرفة

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رصد تلفزيون اليوم السابع، إقبال المواطنين، فى ساعات المساء على كورنيش شاطئ عام رقم 4 بالغردقة، حيث اقبل فى ساعات المساء اعداد كبيرة من الأسر المختلفة بينها من مدينة الغردقة وغيرها من الوافدين إليها من المحافظات الغردقة.



وتبدأ فى ساعات المساء إقبال المواطنين حيث تم تطوير الكورنيش مؤخرا واتجهيزه بمقاعد رخامية وخشبيه وكذلك مظلات خشبية وبلغ طول الكورنيش بعد تطويره 700 متر وعرضه 8 أمتار، وكذلك تجهيزه بإضاءات مختلفة.

وتمتلك مدينة الغردقة عددا من المناطق الترفيهية المختلفة من بينها كورنيش الشيرتون القديم وكورنيش شاطئ عام 4"، والممشى السياحى، ممشى النصر، ممشى شيرى وممشى الشيراتون، وممشى طريق المطار والتى تستقبل يوميا المئات من المواطنين.

وتشهد مدينة الغردقة خلال فصل الصيف إقبال كبير من المواطنين حيث ترتفع نسب الاشغال الفندقى بالغردقة إلى 100 % فى بعض الفنادق، وخاصة مع وصول وفود سياحية دولية من بينها السياحة الألمانية وكذلك الانجليزية.

 


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كورنيش الغردقة

إقبال المواطنين علي المناطق الترفيهية


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