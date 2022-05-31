استئناف الطيران المباشر مع بولندا اليوم بعد توقف 9 سنوات

كتب أحمد مصطفى

تستأنف اليوم، الثلاثاء تشغيل الطيران المباشر بين مطار القاهرة ومطار وارسو بالعاصمة البولندية بعد توقف دام 9 سنوات حيث كانت آخر رحلة عام 2013.

وحسب مصادر بمطار القاهرة الدولى فأن رحلة الخطوط البولندية رقم LO149 ستصل مطار القاهرة مساء اليوم، الثلاثاء، وعلي متنها 100 راكب، وستكون الرحلات بمعدل 5 رحلات أسبوعياً بالمواعيد الآتية رحلة الوصول الخطوط البولندية LOT 149 القادمة من وارسو ميعاد جدولى 7 مساء الاحد - الاثنين - الأربعاء - الخميس - السبت، أما رحلة السفر رحلة الخطوط البولندية LOT 150 المتجهة إلى وارسو ميعاد جدولى 11 صباحا الاثنين - الثلاثاء - الخميس - الجمعة - الأحد.