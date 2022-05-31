وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن المئات من عمال الإنقاذ يبحثون عن 26 شخصا مفقودين في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو تفقد أمس جوا المنطقة المتضررة وحلق فوق مدينة "ريسيفي" عاصمة ولاية "بيرنامبوكو" ومنطقة "جابواتاو دوس جوارارابيس" المجاورة.

وأعرب الرئيس البرازيلي عن تعازيه لأهالي ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية، كما أعرب عن تعاطفه مع ذويهم وتعهد بتقديم المساعدات اللازمة.

بدوره، قال دانييل فيريرا وزير التنمية الإقليمية إن الحكومة تتحرك لإتاحة الأموال للبلديات التي أعلنت حالة الطواريء.

وكانت هيئة الدفاع المدني بالولاية قد أعلنت في وقت سابق أن الفيضانات تسببت في نزوح 5000 شخص من منازلهم، وعززت حالة تأهبها من مخاطر الانهيارات الأرضية التي لا تزال مرتفعة حيث أن الأمطار مازالت تهطل وإن كان بدرجة أقل من السابق.