اختيار مصطفى الشيخ عضواً باللجنة الوطنية للعلوم بأكاديمية البحث العلمي

الغربية عادل ضرة

أصدر الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، قراراً باختيار الدكتور مصطفى محمد الشيخ، الأستاذ بكلية العلوم جامعة طنطا عضواً باللجنة الوطنية للعلوم البيولوجية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث تضم اللجنة نخبة متميزة من المسئولين والعلماء بالقطاعات المختلفة بالدولة والمهتمين بالثقافة العلمية ودورها في تطوير مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وهنأ الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة الدكتور مصطفى الشيخ على اختياره عضوًا بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، موضحًا أن ذلك يأتى تتويجاً لتميزه فى مجال البحث العلمي.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى الشيخ حصل على بكالوريوس العلوم قسم "النبات" عام 1981، ودرجة الماجستير في الطحالب عام 1986 من كلية العلوم جامعة طنطا ثم درجة الدكتوراه فى ذات التخصص عام 1991 من جامعة طنطا، وعُين مُعيداً بقسم النبات بالكلية في 1982 ، وتدرج في الوظائف العلمية حتى وصل إلى درجة استاذ مساعد في 1996، وأستاذ في 2001 ، وأستاذ متفرغ في 2019.

وشغل د. الشيخ العديد من المناصب الإدارية منها نائب مدير وحدة ضمان الجودة بجامعة طنطا، ومدير لوحدة ضمان الجودة بجامعة طنطا، وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع، عميد كلية العلوم ، مستشار ثقافى بالمركز الثقافى بسفارة مصر بصنعاء باليمن فى 2012 ، ومدير المركز الثقافى المصرى بسفارة مصر بطشقند اوزباكستان فى 2017 ، ومدير وحدة ضمان الجودة 2015، ونائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث فى 2018 ، وقام بعمل تيسير قطاع الدراسات العليا بجامعة طنطا فى 2019، ومدير إدارة المشروعات والتطوير بجامعة طنطا في 2020 .