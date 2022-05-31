إنقاذ حياة سائح أمريكى أصيب بقىء دموى بمستشفى الكرنك الدولى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن نجاح أطباء المستشفى فى إنقاذ حياة سائح أمريكي الجنسية كان يعاني من قىء دموى، وذلك نتيجة التهابات في المعدة والإثنى عشر بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر.

وقال الدكتور خلف عمر، فى بيان صحفى، أنه تحت شعار (نرعاك في مصر) الذي أطلقته الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ استقبلت مستشفى الكرنك الدولي سائح أمريكي الجنسية يبلغ من العمر 74 عاماً يعاني من قيء دموي نتيجة وجود التهابات بالمعدة والإثنى عشر، وقد قام فريق مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفى بعمل منظار معدة تشخيصي ووقف النزيف، وتم متابعة الحالة في الأجنحة الفندقية بالمستشفى حتى التحسن التام وخروجه من المستشفى بعد استقرار حالته.

وأوضح مدير مستشفى الكرنك الدولى، أنه قد شارك في إجراء العملية كلاً من الدكتور أندرو فاروق فخري أخصائي ورئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بالمستشفى، والدكتور مايكل تواضروس إسكندر أخصائي تخدير بالمستشفى، والدكتورة ماريان نبيل أخصائي التخدير بالمستشفى، ومن تمريض العمليات شارك كلاً من الممرض نادر شحات نجيب، والممرضة إسراء محمد عبدالصبور مساعدة تخدير.

وفى نفس السياق، كشف الدكتور أحمد شفيق مدير فرع الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه نجح رجال العناية المركزة فى مستشفى طيبة التخصصي بالأقصر، فى دعم سائحة أمريكية تدعى "إليزابيث" وذلك بعد دخولها قسم الطوارئ بالمستشفى، وإقامتها بقسم العناية المركزة حتى تعافيها وخروجها بصحة جيدة.

وأضاف الدكتور أحمد شفيق لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية الخدمات العلاجية السائحين ضمن مبادرة "نرعاك في مصر" للسياحة العلاجية، حيث حضرت السائحة "اليزابيث" أمريكية الجنسية، وكانت تعاني من اضطراب بدرجة الوعي وإشتباه حدوث تشنجات حركية، واستقبلها فريق الطواريء بمستشفى طيبة التخصصي لدعمها وعلاجها فى الحال، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة من أشعة مقطعية على المخ والصدر، وأشعة تليفزيونية على البطن، وموجات صوتية على القلب، وأشعة رنين مغناطيسي على المخ، حيث تلقت العلاج اللازم بالطوارئ وتم نقلها إلى الرعاية المركزة لاستكمال العلاج حيث مكثت لمدة يومين.