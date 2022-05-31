إعدام طن و825 كيلو أغذية فاسدة وغلق 16 منشأة مخالفة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعدمت مديرية الصحة بالشرقية، ما يقارب من 2 طن أغذية فاسدة، وأغلقت 16 منشأة مخالفة بالقنايات وأولاد صقر، وذلك فى حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية.

وشنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بالقنايات، وأولاد صقر، حملات مكثفة للمرور علي المنشآت الغذائية والأسواق بهذه المراكز والمدن.

وأسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط 16 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منهم 7 منشآت بالقنايات، و9 منشآت بأولاد صقر، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام طن و 825 كجم مخللات وجبن وأسماك ولحوم مجمدة وهوالك دجاج وأغذية مختلفة وعصائر وألبان وزيوت، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 33 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 52 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بتلك الإدارات.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين .



حملات تفتيشية علي منشآت الغذائية



حملات تفتيشية علي منشآت الغذائية