إحالة 33 موظفا بمنشآت حكومية فى البحيرة للتحقيق خلال حملات الانضباط الإدارى

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، مشددا على متابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وفي هذا الشأن، نفذت الوحدات المحلية بمركزي شبراخيت والدلنجات بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية على المصالح الحكومية .

وأسفرت تلك الحملات عن إحالة 23 من العاملين بالمنشآت الطبية بالدلنجات للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانونى، وكذلك إحالة 10 من العاملين بالوحدات الصحية والمنشآت الخدمية بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم من العمل بدون سند قانونى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.