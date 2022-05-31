اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مايو 2022 01:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إحالة 33 موظفا بمنشآت حكومية فى البحيرة للتحقيق خلال حملات الانضباط الإدارى

الثلاثاء، 31 مايو 2022 01:08 م
إحالة 33 موظفا بمنشآت حكومية فى البحيرة للتحقيق خلال حملات الانضباط الإدارى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، مشددا على متابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين

 

وفي هذا الشأن، نفذت الوحدات المحلية بمركزي شبراخيت والدلنجات بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية على المصالح الحكومية .

 

وأسفرت تلك الحملات عن إحالة 23 من العاملين بالمنشآت الطبية بالدلنجات للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانونى، وكذلك إحالة 10 من العاملين بالوحدات الصحية والمنشآت الخدمية بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم من العمل بدون سند قانونى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

 


حملات انضباط ادارى

محافظة البحيرة

شبراخيت

محافظ البحيرة

حملات رقابية


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة