إحالة مدير مستشفى بالإسكندرية ومسئول الأمن للمحكمة التأديبية بالإسكندرية

فريق المحافظات

واصلت النيابة الإدارية بالإسكندرية برئاسة المستشار عزت أبو زيد، جهودها لضبط المرفق الإدارى بالدولة والتصدى لأى تجاوزات، حيث أحالت كل من "ه.م.غ " مدير مستشفى جمال عبد الناصر و "م.إ.ا" مسئول الأمن بالمستشفى إلى المحكمة التأديبية.



وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة برئاسة المستشار كريم رفاعى رئيس نيابة الصحة بالإسكندرية، فى القضية المقيدة برقم 474 لسنة 2022 أن المذكورين رفضا دخول واستقبال وإجراء الكشف الطبى اللازم لحالة المريضة حسيبة حسين محمد بقسم الاستقبال بمستشفى جمال عبد الناصر، بالمخالفة لأحكام القانون الصادر فى 18/1/2014 كما نسبت لهما التحقيقات أنهما خالفا التعليمات الصادرة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى.



وفور إنتهاء التحقيقات قررت احالة القضية إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية وتم قيدها برقم 381 لسنة 64 ق والمحدد لنظرها جلسة 19/6/2022.