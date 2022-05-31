وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - وفقا لوكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية تمكنت من تدمير 1358 دبابة و3302 مركبة قتالية مصفحة و649 نظاما مدفعيا و93 أنظمة دفاع جوي و208 طائرات حربية و174 مروحية و515 طائرة بدون طيار و120 صاروخ كروز.

وأشارت إلى أن القوات نجحت أيضا في تدمير 207 من قاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق و2275 مركبة وخزانات وقود و13 سفينة حربية إلى جانب 48 وحدة من المعدات الخاصة، لافتة إلى أن القوات الروسية تكبدت، خلال اليوم الماضي، أكبر الخسائر في اتجاه مدينة زابوريزهزهيا.

من جهة أخرى، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو" إن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا على مدينة سلوفيانسك في منطقة دونيتسك ليلاً؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة ستة آخرين".

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفوم الأوكرانية عن كيريلينكو قوله " قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب ستة في هجوم صاروخي شنه الروس على سلوفينسك ليلا، ولحقت أضرار بمدرسة وما لا يقل عن سبعة مبان سكنية، عمليات البحث والإنقاذ جارية حتى الآن وسيتم توضيح العدد الدقيق للضحايا بعد الانتهاء منها.