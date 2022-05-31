ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن وزارة السياسة الزراعية والأغذية ،إنه تم منذ بداية العام التسويقي 2021/ 2022، تصدير 46.93 مليون طن من الحبوب والمحاصيل البقولية حتى يوم أمس، بما في ذلك 1.06 مليون طن في مايو فقط، كما صدرت أوكرانيا 18.56 مليون طن من القمح (بما في ذلك 42000 طن في مايو)، و5.68 مليون طن من الشعير (11000 طن في مايو، و161 ألفا و900 طن من الجاودار، و 22.22 مليون طن من الذرة (1 مليون طن في مايو)، موضحة أنه منذ بداية عام التسويق، صدرت أوكرانيا 71000 طن من الدقيق (1400 طن في مايو)، من بينها 69400 طن من دقيق القمح.



وتلعب أوكرانيا دوراً كبيراً كمصدر للغذاء في العالم، حيث تساهم بتوفير 42 % من زيت عباد الشمس الذي يتم تداوله في السوق العالمية، و 16 % من الذرة و 9 % من القمح، ويقوم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، بتوفير 40 % من الحبوب للبلدان التي على وشك المجاعة مثل إثيوبيا واليمن وأفغانستان من أوكرانيا أيضاً، وقبل العملية العسكرية الروسية، كان 90 % من صادرات أوكرانيا تمر عبر موانيء عميقة في البحر الأسود، وكان يجري فيها تحميل بواخر كبيرة تبحر إلى إلى الصين أو الهند وتحقق أرباحاً، لكن كل شيء متوقف الآن بعدما استولت روسيا على معظم الساحل الأوكراني وحاصرت الباقي بأسطول مكون من 20 سفينة حربية على الأقل، بما في ذلك أربع غواصات.

يشار إلى أنه في بداية هذا العام، ارتفعت أسعار العديد من الأغذية الأساسية في العالم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وكان يأمل الكثيرون في أن تساعد المحاصيل المقبلة من أوكرانيا في تعويض النقص العالمي.