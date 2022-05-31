أمن القليوبية يكشف تفاصيل العثور على جثة مسن متحللة بمنزله فى شبين القناطر

القليوبية - إبراهيم سالم

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، لغز العثور على جثة عجوز في حالة تحلل تام، بعد 7 أيام من وفاته في منزله بقرية الزهويين دائرة مركز شرطة شبين القناطر، حيث تبين أن المتوفى يقيم بمفرده فى المنزل بعد وفاة زوجته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها العام، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

تلقت مديرية امن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد تلقية بلاغا من الأهالي بعثورهم على جثة شخص يدعى "ح.م.ح"، 63 عاما، عثر على جثته محللة في منزله.

علي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين من الفحص أن المتوفى يقيم بمفرده في المنزل بعد وفاة زوجته منذ فترة كبيرة، وأبناءه يقيمون في أماكن بعيدة عنه وأنه يعيش في المنزل بمفرده، وأن الجيران اكتشفوا وفاته بعد خروج الرائحة من المنزل، فقاموا بفتح المنزل، وعثروا على الجثة محللة تمامًا.

وتبين أن المتوفي لم يخرج من المنزل منذ 7 أيام تقريبًا، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة انتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثة لمعرفة سبب الوفاة وسؤال أهليته والجيران.