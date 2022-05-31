اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مايو 2022 03:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

أمن القليوبية يكشف تفاصيل العثور على جثة مسن متحللة بمنزله فى شبين القناطر

الثلاثاء، 31 مايو 2022 01:52 م
أمن القليوبية يكشف تفاصيل العثور على جثة مسن متحللة بمنزله فى شبين القناطر جثة -أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، لغز العثور على جثة عجوز في حالة تحلل تام، بعد 7 أيام من وفاته في منزله بقرية الزهويين دائرة مركز شرطة شبين القناطر، حيث تبين أن المتوفى يقيم بمفرده فى المنزل بعد وفاة زوجته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها العام، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.
 
تلقت مديرية امن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد تلقية بلاغا من الأهالي بعثورهم على جثة شخص يدعى "ح.م.ح"، 63 عاما، عثر على جثته محللة في منزله.
 
علي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين من الفحص أن المتوفى يقيم بمفرده في المنزل بعد وفاة زوجته منذ فترة كبيرة، وأبناءه يقيمون في أماكن بعيدة عنه وأنه يعيش في المنزل بمفرده، وأن الجيران اكتشفوا وفاته بعد خروج الرائحة من المنزل، فقاموا بفتح المنزل، وعثروا على الجثة محللة تمامًا.
 
وتبين أن المتوفي لم يخرج من المنزل منذ 7 أيام تقريبًا، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة انتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثة لمعرفة سبب الوفاة وسؤال أهليته والجيران.
 
 

اخبار القليوبية

أمن القليوبية

شبين القناطر

قرية الزهويين

مسن

جثة شخص

مديرية أمن القليوبية


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة