أطباء التجميل بمستشفى طيبة ينجحون فى إصلاح قطع العصب الوجهى لمريض

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت هيئة الرعاية الصحية، أنه لأول مرة بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا بالأقصر، حقق أطباء جراحة التجميل والوجه والفكين نجاح جديد عبر إصلاح قطع العصب الوجهي الأيسر لمريض عمره 20 عاماً، وذلك بتكلفة 300 جنية فقط للعملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وحضر المريض إلى طوارئ مستشفى طيبة بعد تعرضه لحادث وبعد فحصه من قبل الطبيب، تبين وجود قطع بالتفرع الشجيري الجبهى للعصب الوجهي الأيسر، مما أدى إلى عدم قدرة المريض على استخدام عضلات الوجه اليسرى وخاصة المسؤولة عن رفع الحاجب الايسر، وتم دخول المريض الى غرفة العمليات حيث تم إجراء استكشاف جراحى وإصلاح العصب الوجهي الأيسر بنجاح، وخروج المريض بصحة جيدة من المستشفى للمتابعة بالعيادات الخارجية بالمستشفى.

وشارك فى إجراء العملية الفريق الطبي المكون من الدكتور مؤمن بكر استشارى جراحة التجميل بمستشفى طيبة التخصصي، والدكتور جمال عزالدين نائب جراحة التجميل بمستشفى طيبة التخصصي، والدكتور أحمد عبد الرحمن أخصائي التخدير بمستشفى طيبة التخصصي، والدكتور محمد أحمد زكي نائب التخدير بمستشفى طيبة التخصصي، وبمشاركة فريق التمريض المكون من مصطفى ناصر مشرف تمريض العمليات والممرضة شروق سعد.

وفي نفس السياق، كشف الدكتور أحمد شفيق مدير فرع الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أن رجال العناية المركزة فى مستشفى طيبة التخصصي بالأقصر، نجحوا فى دعم سائحة أمريكية تدعى "إليزابيث" وذلك بعد دخولها قسم الطوارئ بالمستشفى، وإقامتها بقسم العناية المركزة حتى تعافيها وخروجها بصحة جيدة.

وأضاف الدكتور أحمد شفيق لـ"اليوم السابع"، أن مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية تقدم الخدمات العلاجية السائحين ضمن مبادرة "نرعاك في مصر" للسياحة العلاجية، حيث حضرت السائحة "اليزابيث" أمريكية الجنسية، وكانت تعاني من اضطراب بدرجة الوعي واشتباه حدوث تشنجات حركية، واستقبلها فريق الطوارئ بمستشفى طيبة التخصصي لدعمها وعلاجها فى الحال.