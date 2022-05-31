أسعار الذهب اليوم تتراجع 5جنيهات بالتعاملات الصباحية وعيار 21 يسجل 1018جنيها

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا بحوالي 5 جنيهات بالتعاملات الصباحية عقب تراجع 10 جنيهات أمس، وسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 1015 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، وذلك مع تراجع في الطلب على الذهب.

أسعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 870 جنيهات.

عيار 21 يسجل 1015 جنيها.

عيار 24 يسجل 1190 جنيها.

الجنيه الذهب 8120 جنيها.

وأعلنت شعبة الذهب في وقت لاحق أن هناك اتجاه لإعادة طرح الذهب عيار 14 وذلك مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات غير مسبوقة، وذلك بهدف توفير بدائل أمام المستهلكين في كافة محافظات الجمهورية، الأمر الذي ينعكس على حجم مبيعات الذهب.

وأضافت شعبة الذهب، أن الطلب على المعدن النفيس متذبذب في مصر ويشهد تغيرات عدة في ظل هبوط الأسعار من مستويات 1250 إلي 1015 جنيها، وهو ما جعل البعض يتخذ قرارا بإعادة البيع وذلك تجنبا للتعرض للخسائر.