اليوم السابع
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أبرز نقاط تلخص التحويلات المرورية للطريق الدائرى بسبب توسعته لمدة شهر.. إنفوجراف

الثلاثاء، 31 مايو 2022 12:25 ص
أبرز نقاط تلخص التحويلات المرورية للطريق الدائرى بسبب توسعته لمدة شهر.. إنفوجراف انفوجراف عن تحويلات الطريق الدائرى من المرج للسلام بسبب توسعته
كتب عبد الرحمن سيد

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ننشر إنفوجراف عن ملخص قيام الإدارة العامة لمرور القاهرة، بإجراء تحويلات مرورية، لتوسعة الطريق الدائرى في الاتجاه القادم من منطقة المرج وصولا إلى السلام، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات، ونلخص تلك الأعمال في النقاط التالية:

 

-التحويلات المرورية تستمر لمدة شهر كامل

-يتم تنفيذ الأعمال الخاصة بتطوير وتوسعة الطريق الدائرى للقادم من المرج تجاه السلام، بالوصلة من منزل الطريق الدائرى تجاه شارع السادات، وحتى مطلع الطريق الدائرى من طريق جالكسو.

-يتم إجراء غلق جزئى لنهر الطريق بالتبادل فى الوصلة من منزل الطريق الدائرى حتى شارع السادات.

-يتم إجراء غلق كلى للوصلة من شارع السادات وحتى شارع مصنع الخميرة "نهاية سور موقف السلام"

-تنفيذ تحويلات مرورية لاستكمال حركة السير بشارع السادات فيساراً خلف موقف السلام فيساراً شارع مصنع الخميرة تجاه شارع جالسكو مرة أخرى.

-غلق جزئى للوصلة من شارع مصنع الخميرة وحتى مطلع الطريق الدائرى من شارع جالسكو بالتبادل وذلك لمدة (شهر)

-المرور يعين الخدمات المرورية اللازمة منعا للزحام

-المرور ينسق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

الدائرى
 

 


ادارة المرور

الطريق الدائرى

اخبار الحوادث

تحويلات مرورية

السلام

اعمال توسعه




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