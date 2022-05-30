5 نصائح لتربية الحيوانات الأليفة بطريقة صديقة للبيئة.. تعرف عليهم

‏كتبت منال العيسوي

رعاية الحيوانات المنزلية، بالتأكيد لها تأثيرات ملموسة على سلامة البيئة، فإذا كنت من هواة اقتناء حيوانات أليفة فى منزلك عليك أن تعرف النصائح الخمسة لتربيتهم بشكل يخدم البيئة ويحافظ عليها .

خلال هذا التقرير نرصد 5 نصائح من أجل تربية الحيوانات الأليفة بشكل صديق للبيئة

أولا.. عليك أن تقلل من شراء الطعام الجاهز، فهو يصيب الحيوان بتخمة ويعمل على زيادة وزنه، ويمكنك طهى طعام بنفسك وهنا لابد من استشارة طبيب بيطرى فى نوعية الطعام الذى ستقدمه له.

ثانيا .. حاول ألا تقم بتجميع مخلفات الحيوانات الأليفة فى اكياس بلاستيك، فهى مواد صعبة التحلل مع الوقت يمكنك استخدام أكياس ورقية لجمع المخلفات.

ثالثا.. عليك أن تعود حيواناتك الأليفة أن تقضى حاجاتها فى مكان محدد بالجنينة أو فى أحد الجناين بالشارع، فلن يكلفك الأمر استخدام جونتيات بلاستيك لجمع المخلفات .

رابعا.. مخلفات الحيوانات الأليفة يمكنها أن تكون سماد عضوى بعد تجفيفها ، فلا ترميها فى الصرف الصحى أو فى سلات القمامة ، ويمكنك تركها فى مكان بعيد تجف وتعيد استخدامها كسماد عضوى .

خامسا.. اصنع العاب حيواناتك الأليفة بنفسك ولا داعى لشرائها بشكل دائم، وانما يمكنك ايضا عملها من مواد معاد تدويرها بالمنزل حتى تقلل حجم المخلفات من هذه الألعاب .

يذكر أنه في ألمانيا لوحدها يوجد حوالي 15.7 مليون قط، وحوالى 10.7 مليون كلب داخل المنازل.