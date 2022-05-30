اليوم السابع
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5 مشروعات تطرحها الحكومة لمشاركة القطاع الخاص.. تعرف عليها

الإثنين، 30 مايو 2022 01:00 ص
5 مشروعات تطرحها الحكومة لمشاركة القطاع الخاص.. تعرف عليها وزارة التخطيط ارشيف
كتبت أسماء أمين

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تعمل الحكومة المصرية، على العديد من المشروعات، استعداد لطرحها لمشاركة القطاع الخاص، في إطار تعظيم دور القطاع الخاص، بحيث تستهدف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لـ65% من إجمالي الاستثمارات خلال 3 سنوات.

 

 ومن أهم هذه المشروعات

 

1-  طرح المرحلة الثانية من مشروع المدارس والتي تصل لـ  57 مدرسة

2- طرح مشروع الميناء الجاف في العاشر من رمضان

3- طرح المنطقة اللوجستية على مساحة 250 فدانا

4 - مشروع المستودعات الاستراتيجية التي تصل لـ4 مستودعات استراتيجية مع وزارة التموين، بتكلفة استثمارية تصل لـ3.5 مليار جنيه للتوافق مع استراتيجية الدولة الخاصة بتخزين مواد سلبية لمدة تصل إلى 6 أشهر.

5 - طرح 3 مشروعات أخرى بداية العام القادم.

 

 

 

 


القطاع الخاص

الحكومة

التنمية

الصندوق السيادى


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