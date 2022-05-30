5 مشروعات تطرحها الحكومة لمشاركة القطاع الخاص.. تعرف عليها

كتبت أسماء أمين

تعمل الحكومة المصرية، على العديد من المشروعات، استعداد لطرحها لمشاركة القطاع الخاص، في إطار تعظيم دور القطاع الخاص، بحيث تستهدف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لـ65% من إجمالي الاستثمارات خلال 3 سنوات.

ومن أهم هذه المشروعات

1- طرح المرحلة الثانية من مشروع المدارس والتي تصل لـ 57 مدرسة

2- طرح مشروع الميناء الجاف في العاشر من رمضان

3- طرح المنطقة اللوجستية على مساحة 250 فدانا

4 - مشروع المستودعات الاستراتيجية التي تصل لـ4 مستودعات استراتيجية مع وزارة التموين، بتكلفة استثمارية تصل لـ3.5 مليار جنيه للتوافق مع استراتيجية الدولة الخاصة بتخزين مواد سلبية لمدة تصل إلى 6 أشهر.

5 - طرح 3 مشروعات أخرى بداية العام القادم.