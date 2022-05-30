5 أطعمة يمكن أن تجعلك أكثر ذكاءً وتعزز قوة الدماغ.. منها المكسرات

كتبت إيناس البنا

من المعروف أن الفلافانول - وهو مجموعة من الجزيئات التي توجد بشكل طبيعي في الفاكهة والخضروات - لها تأثير مفيد على صحة القلب والأوعية الدموية.

يقول الباحثون الآن إن الاستهلاك العالي للفلافانول يمكن أن يزيد من خفة الحركة الذهنية، ويعد الكاكاو هو أغنى مصدر للفلافونويد ، ولكنه موجود أيضًا في العنب والتفاح والشاي والتوت وغيرها من الأطعمة.

في دراسة في مجلة Scientific Reports، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا مشروب الكاكاو الذي يحتوي على مستويات عالية من الفلافانول كانوا قادرين على إكمال بعض المهام الإدراكية بشكل أكثر كفاءة من شرب مشروب غير غني بالفلافانول.

فيما يلي 5 أغذية خارقة أخرى ثبت علميًا أنها تعزز قوة الدماغ:

المكسرات خاصة الجوز

بالإضافة إلى تعزيز قوة عقلك، يمكن أن يؤدي تناول المكسرات أيضًا إلى استقرار مزاجك، فالمكسرات مليئة بفيتامين هـ، ما قد يساعد في تقليل التدهور المعرفي مع تقدمك في العمر.

الجوز هو الأفضل عندما يتعلق الأمر بصحة الدماغ، فهى مصدر ممتاز لـ DHA ، وهو نوع من أحماض أوميجا 3 الدهنية التي ثبت أنها تحسن الأداء المعرفي لدى البالغين وتمنع التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

الأسماك الدهنية

عندما يتحدث الناس عن أطعمة الدماغ، غالبًا ما تكون الأسماك الدهنية على رأس القائمة، يشمل هذا النوع من الأسماك السلمون والتونة والرنجة والسردين ، وكلها مصادر غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية

العنب البري

يوفر العنب البري العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك بعض الفوائد الصحية المخصصة لعقلك، حيث يوفر الأنثوسيانين، وهي مجموعة من المركبات النباتية ذات التأثيرات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة

تعمل مضادات الأكسدة ضد الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وهي حالات يمكن أن تسهم في شيخوخة الدماغ والأمراض التنكسية العصبية

الكركم

أثار الكركم الكثير من الضجة مؤخرًا، هذه التوابل ذات اللون الأصفر الغامق لها عدد من الفوائد للدماغ، فقد ثبت أن الكركمين ، المكون النشط في الكركم ، يعبر الحاجز الدموي الدماغي ، مما يعني أنه يمكن أن يدخل الدماغ مباشرة ويفيد الخلايا هناك، وهو مركب قوي مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات

البروكلي

البروكلي مليء بالمركبات النباتية القوية، بما في ذلك مضادات الأكسدة، كما أنه يحتوي على نسبة عالية جدًا من فيتامين K ، هذا الفيتامين القابل للذوبان في الدهون ضروري لتكوين نوع من الدهون معبأ بكثافة في خلايا الدماغ

بالإضافة إلى فيتامين K ، يحتوي البروكلي على عدد من المركبات التي تمنحه تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ، مما قد يساعد في حماية الدماغ من التلف