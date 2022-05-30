10 تعليمات من إدارة جامعة الأزهر للعمداء استعدادا لامتحانات نهاية العام

وجه الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، عمداء كليات فرع الوجه القبلي بمتابعة الاستعدادات الخاصة ببدء الامتحانات فى كلياتهم 11 يونيو، مشددا على ضرورة مراعاة الآتى:
- تنظيم العملية الامتحانية من حيث المحافظة على النظام العام وعدم إهمال الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها لمواجهة فيروس كورونا.
- دخول الطلاب والطالبات فى اليوم الأول قبل وقت الامتحانات بوقت كاف لمعرفة أماكنهم فى اللجان.
- ضرورة وجود لوحات إرشادية فى أماكن الإعلانات المخصصة بالكليات لتوجيه الطلاب وإرشادهم.
- ضرورة الالتزام بالمظهر العام فى الزي بما يتوافق مع الأعراف والتقاليد.
- توفير العدد الكافي من الملاحظين فى كل لجنة.
- عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة للجان بشكل قاطع.
- ضرورة شمول أسئلة الامتحان لمفردات المقرر كله.
- مراعاة الأسئلة لجميع مستويات الطلاب وضرورة تناسب الأسئلة مع الزمن المحدد للإجابة.
- تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات من حيث جودة التهوية وتوافر المياه وكل ما يؤدي إلى راحة الطلاب.
- ضرورة توزيع السادة المعاونين من أعضاء هيئة التدريس على اللجان لمعاونة الملاحظين لضبط اللجان.
- ضرورة تواجد أستاذ المادة فى نفس يوم الامتحان الذي تمتحن فيه المادة.
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