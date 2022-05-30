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10 تعليمات من إدارة جامعة الأزهر للعمداء استعدادا لامتحانات نهاية العام

الإثنين، 30 مايو 2022 06:00 ص
10 تعليمات من إدارة جامعة الأزهر للعمداء استعدادا لامتحانات نهاية العام جامعة الأزهر
كتب ـ لؤى على

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وجه الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، عمداء كليات فرع الوجه القبلي بمتابعة الاستعدادات الخاصة ببدء الامتحانات فى كلياتهم 11 يونيو، مشددا على ضرورة مراعاة الآتى:
 
- تنظيم العملية الامتحانية من حيث المحافظة على النظام العام وعدم إهمال الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها لمواجهة فيروس كورونا.
 
- دخول الطلاب والطالبات فى اليوم الأول قبل وقت الامتحانات بوقت كاف لمعرفة أماكنهم فى اللجان.
 
- ضرورة وجود لوحات إرشادية فى أماكن الإعلانات المخصصة بالكليات لتوجيه الطلاب وإرشادهم.
 
- ضرورة الالتزام بالمظهر العام فى الزي بما يتوافق مع الأعراف والتقاليد.
 
- توفير العدد الكافي من الملاحظين فى كل لجنة.
 
- عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة للجان بشكل قاطع.
 
- ضرورة شمول أسئلة الامتحان لمفردات المقرر كله.
 
- مراعاة الأسئلة لجميع مستويات الطلاب وضرورة تناسب الأسئلة مع الزمن المحدد للإجابة.
 
- تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات من حيث جودة التهوية وتوافر المياه وكل ما يؤدي إلى راحة الطلاب.
 
- ضرورة توزيع السادة المعاونين من أعضاء هيئة التدريس على اللجان لمعاونة الملاحظين لضبط اللجان.
 
- ضرورة تواجد أستاذ المادة فى نفس يوم الامتحان الذي تمتحن فيه المادة. 
 
 

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