وكيل تعليم كفر الشيخ: غرف العمليات لم ترصد مخالفات بالدبلومات الفنية

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد محمد عبد الله ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدد من لجان الدبلومات الفنية، منها مدرسة قلين الثانوية الزراعية المشتركة التابعة لإدارة قلين التعليمية، مثنيا على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب، وأدى الامتحانات بالدبلومات الفنية 32 ألفا و470 طالبا وطالبة وتغيب عن أداء الامتحان 229 طالبا وطالبة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال وكيل التعليم، لم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات، مؤكداً أن 11 ألفا و 492 طالبا وطالبة بالتعليم الصناعي، أدوا امتحان مادة الرياضيات عامة، والفترة الثانية تطبيقات تكنولوجيه، وتغيب عن أداء الامتحان 96 طالبا وطالبة، كما أدى 3994 طالبا وطالبة بالتعليم الزراعي، امتحان مادة آفات زراعية وتغيب عن أداء الامتحان 34 طالبا وطالبة، وأدى 479 طالبا وطالبة بالتعليم الفندقي، امتحان مادة اللغة الفرنسية بالفترة الأولى والحاسب الآلي في الفترة الثانية، وتغيب عن أداء الامتحان طالبين فقط، كما أدى 16505 طالبا وطالبة بالتعليم التجاري امتحان مادة اللغة الفرنسية والحاسب الآلي وتغيب عن أداء الامتحان 97 طالبا وطالبة.



التواصل مع الغرف الفرعية



التواصل مع الغرف الفرعية_1



تفقدج مدرسة ثانوية زراعية بقلين



تفقدج مدرسة ثانوية زراعية بقلين_1



جانب من تفقد لجان الدبلومات الفنية



جانب من تفقد لجان الدبلومات الفنية_1