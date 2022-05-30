وأضاف سيلوانوف لصحيفة "فيدوموستى" الروسية اليوم الاثنين:"أن روسيا ستفي بالتزاماتها المالية أمام حاملي السندات الدولية "يوروبوند" باستخدام آلية مرتبطة بالسداد بالروبل ومشابهة للآلية، التي بواسطتها تم سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل"، مشددا على أن آلية سداد السندات تعمل بنفس طريقة سداد ثمن الغاز، التي يتم بيعه من روسيا للسوق الأوروبية. وتابع الوزير الروسي: "كيف يتم الدفع مقابل الغاز بالروبل؟ يتم تحويل الأموال إلينا بالعملة الأجنبية، وبعد ذلك يتم تحويل الأموال إلى الروبل الروسي بناء على طلب العميل وتنفيذ عملية السداد"، مشيرا إلى أن هذه الآلية لتسوية السندات الدولية ستعمل بالطريقة نفسها، ولكن بترتيب معاكس.

وأشار وزير المالية الروسي إلى أن المستثمر الأجنبي سيحتاج إلى فتح حسابين في بنك روسي، الأول بالعملة الأجنبية والثاني بالروبل، منوها بأن سداد الالتزامات سيتم من خلال إيداع الأموال بالروبل على الحساب بالعملة الروسي ومن ثم تحويلها إلى العملة الأجنبية.

يُذكر أن رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، شددت في وقت سابق على أن بلادها ليس لديها مشاكل مع توافر الأموال لخدمة الدين العام، مؤكدة أن موسكو ستسدد سندات الدين الخارجي "يوروبوندز" بالروبل.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت الأسبوع الماضي أنها لن تمدد الإعفاء من العقوبات، الذي سمح لروسيا، بسداد مدفوعات الديون السيادية للأمريكيين.