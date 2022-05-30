اليوم السابع
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وزير العدل يستقبل السفير الألماني بالقاهرة لبحث التعاون القضائي.. صور

الإثنين، 30 مايو 2022 03:39 م
وزير العدل يستقبل السفير الألماني بالقاهرة لبحث التعاون القضائي.. صور وزير العدل يستقبل السفير الألماني بالقاهرة
كتب إبراهيم قاسم

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استقبل اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل، بديوان عام الوزارة، السفير فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة، وحضر اللقاء كاي كرويتسبيرجر رئيس القسم القانوني والقضائي بالسفارة الألمانية بالقاهرة، والمستشار حسام صادق مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي والثقافي.
 
تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في المجال القضائي، سيما في مجال التدريب في المحاكم المدنية والإدارية، وتسوية المنازعات.
 
كما تطرق اللقاء إلى جهود وزارة العدل لتفعيل التعاون الدولي في مجال الحفاظ على كيان الأٍسرة، ورعاية المصلحة الفضلى للطفل من خلال لجنة المساعي الحميدة بالوزارة، والتي تهدف إلى التوصل إلى تسوية ودية للمنازعات المتعلقة بحضانة الأطفال المولودين من زيجات مختلطة، وشدد وزير العدل على دور اللجنة في إعلاء مصلحة الطفل وحمايتها، وإعطائها اهتماماً خاصاً.
 
ومن جانبه أبدى السفير الألماني سعادته باللقاء، مشيداً بمشروعات التحول الرقمي بالوزارة، وبدور لجنة المساعي الحميدة، متطلعاً إلى مزيد من التعاون المشترك في المجال القضائي بين الجانبين. 
 
وزير العدل يستقبل السفير الألماني بالقاهرة (1)
وزير العدل يستقبل السفير الألماني بالقاهرة (1)

وزير العدل يستقبل السفير الألماني بالقاهرة (2)
وزير العدل يستقبل السفير الألماني بالقاهرة (2)

وزير العدل يستقبل السفير الألماني بالقاهرة (3)
وزير العدل يستقبل السفير الألماني بالقاهرة (3)

وزير العدل يستقبل السفير الألماني بالقاهرة (4)
وزير العدل يستقبل السفير الألماني بالقاهرة (4)

 


وزير العدل

السفير الألماني

التعاون القضائي المصرى الألمانى

وزارة العدل


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