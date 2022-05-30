وزير الطيران: استخدام تقنيات الثورة الصناعية ودعم منظومة "التحول الرقمى"

استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بمكتبه اليوم خبير الطيران العالمى الدكتور هانى مصطفى رئيس تحالف الجامعات الكندية للثورة الصناعية الخامسة وكبير الخبراء بشركة "برات آند ويتنى" لمحركات الطائرات والأستاذ بجامعة " كيبك " بمونتريال فى كندا والذى يزور مصر حاليا للمشاركة فى فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع " فى نسخته السادسة والذى تنظمه وزارة الهجرة تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة" بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام ووزارة الدولة للإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى تنطلق فعالياته غدا.

شارك فى اللقاء وفدا من شركة سيمنس ضم المهندس وائل عمر النائب نائب رئيس مجلس الإدارة للصناعات الرقمية والمهندس شريف النجار مدير خدمة العملاء فى الشركة بحضور باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام والمهندس أحمد مختار مستشار رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية للتطوير.

وفى بداية اللقاء أعرب وزير الطيران المدنى عن تقديره لدور وزارة الهجرة فى التواصل مع علماء مصر بالخارج مؤكدا على اعتزازه بعلماء الوطن فى الداخل والخارج والذين يمثلون قوة مصر الناعمة فى مختلف المجالات وأهمية الاستفادة من خبراتهم وعلمهم فى تحقيق انطلاقة ونهضة شاملة فى كل التخصصات وخاصة فى منظومة التحول الرقمى واستخدام تقنيات الثورة الصناعية الخامسة لبناء مصر الجديدة على أسس علمية فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز جهود تنمية التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا والاستفادة من خبراء مصر بالخارج وتطوير أداء العنصر البشرى من خلال التدريب والتأهيل لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

كما تم مناقشة أهمية الاستفادة من التطور التكنولوجى الكبير فى مجال الطيران ودور الثورة الصناعية فى ميكنة ورقمنة أنشطة الطيران والتدريب والاستفادة من خبرات شركة سيمنس فى تحديث وتطوير الأنظمة الرقمية ومنظومة الخدمات بالمطارات لتتماشى مع دخول مصر عصر المطارات الذكية.

ورحب الطيار محمد منار بالتعاون مع شركة سيمنس متطلعاً لمزيد من التعاون وإمكانية إقامة شراكة بين الشركة وأكاديمية مصر للطيران للتدريب فى مختلف الأنشطة والبرامج التدريبية لتحقيق استفادة مشتركة مشيراً إلى أن وزارة الطيران المدنى تدعم بقوة منظومة التحول الرقمى واستخدام تقنيات الثورة الصناعية لتطوير قطاع الطيران المدنى المصرى فى "الجمهورية الجديدة"، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030، لتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه أكد العالم المصرى الدكتور هانى مصطفى سعادته بلقائه المثمر مع وزير الطيران المدنى لتقديم خبراته لخدمة قطاع الطيران فى مصر مؤكدا أن منظومة الطيران المصرى شهدت تطورا كبيرا برغم التحديات التى تواجهها.. وأشار إلى أهمية تطوير برامج التدريب لجميع العاملين فى مختلف أنشطة الطيران وتنظيم مزيد من الدورات التدريبية بالتنسيق مع أكاديمية مصر للطيران للتدريب والتى تعد واحدة من أفضل الأكاديميات التدريبية دوليا لمواكبة تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة فى كل مجالات النقل الجوى من أجل تعزيز القدرات التنافسية لقطاع الطيران المدنى المصرى ورفع كفاءة وأداء العنصر البشرى.

وأشاد المهندس وائل عمر نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيمنس بجهود وزارة الطيران فى النهوض بمنظومة النقل الجوى معرباً عن أمله فى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات المشتركة بين وزارة الطيران المدنى وشركة سيمنس للمضى قدما نحو تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى داخل قطاع الطيران المدنى لتحقيق أهداف وزارة الطيران لتطوير هذا المرفق الحيوى الهام داخل الدولة المصرية.