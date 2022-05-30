اليوم السابع
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وزيرة خارجية فرنسا تصل كييف فى أول زيارة خارج الاتحاد الأوروبى

الإثنين، 30 مايو 2022 08:36 ص
وزيرة خارجية فرنسا تصل كييف فى أول زيارة خارج الاتحاد الأوروبى وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة كاثرين كولونا
وكالات

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وصلت وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة، كاثرين كولونا، اليوم الاثنين إلى كييف، لتأكيد دعم بلادها للشعب الأوكراني.

وكتبت كولونا عبر "تويتر": "في أوكرانيا، لتأكيد دعم فرنسا للشعب الأوكراني".

 

 

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن كولونا ستزور كييف لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي"، مضيفة أن "كولونا تريد أن تظهر تضامن فرنسا مع الشعب الأوكراني وتصميمها الكامل على تعزيز دعمه، من وجهة نظر إنسانية ومالية وكذلك من حيث توفير المعدات الدفاعية".

يذكر أن هذه أول زيارة لوزية الخارجية الجديدة، خارج نطاق الاتحاد الأوروبي، بعد أن كانت قد خصصت أولى زياراتها الخارجية إلى برلين الأسبوع الماضي.

وعين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كاثرين كولونا، وزيرة جديدة للخارجية في الحكومة التي ترأسها إليزابيت بورن، ما جعلها ثاني امرأة تتولى هذا المنصب.


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