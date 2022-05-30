وزيرة التعاون: "إيفاد" يساهم بـ500 مليون دولار فى التنمية الزراعية داخل مصر

كتبت ـ هند المغربى

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بقطاعي الزراعة وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة في كلمة عبر الفيديو خلال ملتقي تكنولوجيا الزراعة الذي تنظمه وكالات أممية ، إلى أن الملتقي يعزز تضافر الجهود ومشاركة الخبرات والتجارب الدولية المشتركة.

وكشفت المشاط في كلمتها، أن هناك تعاونا بقيمة مليار دولار تقريبا بين الأمم المتحدة والحكومة في 14 مشروعا تقريبا، لافتة إلى أن صندوق الأمم المتحدة للتنمية الزراعية "إيفاد" شريك مهم وأن اسهاماته مخصص منها 500 مليون دولار للتنمية الزراعية المستدامة.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن العمل مع صندوق الامم المتحدة للتنمية الزراعية إيفاد جارد في 3 مشروعات جديدة بالإضافة إلي التوقيع مع الصندوق علي التحول المستدام للتنمية الزراعية في صعيد مصر وتبني تقنيات الري الفعال وتحسين الروابط التسويقية، مؤكدة أن وزارة التعاون الدولي تلتزم بتشجيع الابتكار ودور الشركاء لتحقيق اهداف التنمية كما تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية والمعلومات الزراعية وتقليل تكاليف الإنتاج .

جاء ذلك خلال إطلاق الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ايفاد بالتعاون مع الحكومة المصرية ملتقى التكنولوجيا الزراعية والذي يمتد لمدة يومين بمشاركة مجموعة من وكالات الأمم المتحدة والشركاء في القطاع الخاص وممثلين من وزارات الزراعة والاتصالات والتعاون الدولي

ويُركز الملتقي على الاستراتيجيات والأولويات التي تعود بفائدة مباشرة على صغار المنتجين، ولا سيما المرأة والشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشمل المشاركون ممثلين و خبراء من الحكومة المصرية والصندوق والمؤسسات المالية الدولية والشركاء في مجال التنمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني و أيضا ممثلون عن المؤسسات المالية الدولية ومنظومة الأمم المتحدة، وكبري شركات الاتصالات، وكيانات التمويل الإلكتروني، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني بحضور دينا صالح المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الزراعية إيفاد.