وقال الناطق باسم هيئة الطيران المدني ديو تشاندرا لال كارن - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الاثنين، إنه تم العثور على 14 جثة حتى الآن، وما زالت عمليات البحث مستمرة للعثور على البقية، وأضاف أن الطقس سىء جدا، لكن السلطات النيبالية تمكنت من إيفاد فريق إلى موقع حادث التحطم، ولم يكن من الممكن تسيير رحلة أخرى.

كان نارايان سيلوال المتحدث باسم الجيش النيبالى قد قال في وقت سابق إن فريق البحث حدد موقع حطام الطائرة وقام بإرسال صور، وتتجه فرق إضافية إلى الموقع حتى نتمكن من الحصول على تفاصيل.

يذكر أن الطائرة الصغيرة التابعة لشركة (تارا إيرلاينز) قد أقلعت في رحلة مدتها 15 دقيقة من بلدة "بوخارا" الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر شمال غربي العاصمة "كاتمندو" متجهة إلى بلدة "جومسوم" الجبلية على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الشمال الغربي عندما فقدت الاتصال ببرج المطار بعد وقت قصير من إقلاعها وعلى متنها 22 شخصا من بينهم 4 هنود وألمانيان.

يشار إلى أنه تم العثور على الطائرة في "سانوسوير" بمقاطعة "موستانج" الواقعة في جبال الهيمالايا شمال غرب العاصمة كاتماندو.