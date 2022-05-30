نيجيرفان بارزانى: تعامل الحكومات بواقعية يجنب العراق حالة الانسداد السياسى

كتب: أحمد جمعة

قال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزانى، اليوم الإثنين، إن عدم توافر الاستقرار فى العراق، منعه من الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة، جاءت تصريحات نيجيرفان بارزانى فى كلمة له خلال فى مؤتمر السلام والاعتدال الذى تقيمه منظمة سبارك الهولندية.

وأضاف نيجيرفان بارزاني: "العالم يواجه الكثير من التحديات، خصوصا فى زمن جائحة كورونا والحروب والصراعات، حتى غدا السلام العالمى فى خطر، فلا شيء أفضل من السلام للمنطقة".

وتابع "تسبب العراق فى الكثير من الكوارث للبلد نفسه والدول الإقليمية، كالحرب على إيران والكويت، ثم جاءت بعدها حرب تحرير العراق، وكل ذلك لعدم وجود الاعتدال وعدم وجود فكرة السلام، العراق بحاجة ماسة للسلام الحقيقي".

وأكد على ضرورة تعميق فكر القضاء على العنف، وترسيخ ذهنية الاعتدال لتتمكن كافة الأديان والطوائف والمذاهب من العيش معا بسلام، مضيفا "نحن بحاجة إلى السلام داخل الاسرة وفى التربية والتعليم وحتى فى السياسة، يجب أن يتحلى رجال الدين والساسة بفكر الاعتدال، فى بلاد متعدد الطوائف والقوميات فإنه إذا لم يكن هناك سلام واعتدال فإنه سيولد داعش وجند الاسلام وغيرها من الجماعات المتشددة".

وقال رئيس إقليم كردستان إن "الحكومات العراقية، لو تعاملت مع مشاكلها بواقعية وانطلقت من فكرة تحقيق السلام فلا شك أن هذه الكوارث لم تكن لتحل على العراق، كما أن الانسداد السياسى الحاصل فى العراق هو لعدم وجود ذهنية الاعتدال".