نقيب معلمي بني سويف: 1700 معلم استفادوا من القرض الحسن

بنى سويف هانى فتحى

قال مصطفى الديب نقيب المعلمين ببنى سويف، إن عدد المعلمين الذين استفادوا من القرض الحسن الذي قررت النقابة صرفه لهم، وصل عددهم إلى 1700 معلم على مستوى المحافظة، مؤكدا أيضا على أن عدد المعلمين المحالين على المعاش الذين استفادوا خلال شهر رمضان من البونات المجانية التى قررت النقابة لهم صرفها وصل عددهم إلى 7 آلاف معلم بالمعاش على مستوى المحافظة.

وأعلن الديب في بيان له، عن صرف قرض حسنا للمعلم بمبلغ 3000 جنيه، بدون فوائد، خلال شهر رمضان الكريم، من قبل النقابة على مستوى المحافظة، في السبع إدارات التعليمية، مشيرا إلى أن النقابة أيضآ لن تنسى أصحاب المعاشات الذين قدموا الكثير ولايستفيدوا من القرض الحسن لأنه قانوناً لا يصلح الخصم من المعاشات، لذا قررت أن تقدم لهم خدمة بسيطة تعويض عما قدموه من خدمات، وهو صرف بون وقدرة مائتين جنيه للمعلم المحال على المعاش منحه لاترد، خلال شهر رمضان، يتم صرفه من كازيون لشراء به أي سلع غذائية .