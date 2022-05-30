نائب محافظ السويس يبحث طلبات استئناف أعمال البناء

السويس - فريق المحافظات

عقد الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس اليوم الأحد اجتماعا بحضور خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتيرالعام المساعد للمحافظة لبحث طلبات المواطنين لاستكمال اعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها للتسهيل علي المواطنين طبقا لقرار وزير التنمية المحلية..



وفي الاجتماع تم عرض عدد من الحالات المقدمة لاستئناف اعمال البناء علي مستوي احياء السويس الخمس.

وأكد الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس علي رؤساء الأحياء واللجان المختصة بتقديم كافة التسهيلات في الاجراءات للمواطنين لاستكمال اعمال البناء وتصحيح الاوضاع في اطار قانوني تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء عبد المجيد صقر .

وفي نهاية الأجتماع تم الموافقة علي إستئناف البناء لعدد من الحالات المقدمة وإعادة العرض والمعاينة لعدد من الحالات التي تحتاج الي دراسة بنطاق أحياء السويس.

حضرالاجتماع كلامن المهندس ايمن رزق وكيل نقابة المهندسين والدكتور وليد فؤاد مدير المكتب الفني والمهندسة شيماء فؤاد مدير التخطيط العمراني بالمحافظة ، كما حضر أيضا كلامن اللواءعارف عبد العزيز رئيس حي عتاقة واللواء هشام عبد السميع رئيس حي الاربعين والمهندسة فاتن عبد العظيم رئيس حي فيصل وعالية فريد رئيس حي الجناين والادارات الهندسية والتنظيم علي مستوي الاحياء .



يذكر أن حي فيصل بمحافظة السويس برئاسة المهندسة فاتن ابراهيم رئيس الحي نفذ حملة موسعة لضبط أعمال البناء بدون ترخيص او تصريح اعمال طبقا ًلاشتراطات البناء الجديدة .

وقالت رئيس حي فيصل في بيان إعلامي أن الحملة تمكنت من الكشف عن اعمال بناء منزل بدون ترخيص بمنطقة السلام 1 الاسكانية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وهدم المخالفات .

