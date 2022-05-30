نائب رئيس جامعة حلوان يتفقد لجان امتحانات نهاية العام.. صور

كتب محمد صبحى

أجرى الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بمبنى الامتحانات خلال امتحانات كلية الحقوق، ومبنى المعامل والفصول كلية الآداب، وكليتي الحاسبات والذكاء الاصطناعي والتربية، كما شملت الجولة عملية دخول وخروج الطلاب بسلاسة ويسر عبر بوابات الجامعة.

واطمأن الدكتور حسام رفاعي على سهولة الامتحانات وتوافر كافة سبل الراحة والأمان للطلاب في ظل إجراءات احترازية، مؤكدا أن جامعة حلوان حرصت على تقديم امتحانات تساهم في قياس مستوى الطلاب وموائمتهم لسوق العمل ومعرفة نقاط الضعف لديهم، بجانب تنشيط دافعية التعلم ، مع مراعاة تنوع الأسئلة لتغطي معظم أجزاء المقرر، وكذلك إعطاء الوقت الكاف للطلاب.

وأبدى الطلاب سعادتهم بمتابعة قيادات الجامعة لاحتياجاتهم وتواصلهم الدائم، وبمستوى الامتحانات، واهتمام الجامعة بالوقوف على رصد لى مشكلات.

يذكر أن الامتحانات قد بدأت في بعض كليات الجامعة من يوم 21 مايو، وآخر أيام الامتحانات على مستوى كليات الجامعة هو 6 يوليو القادم.