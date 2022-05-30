قدم تلفزيون اليوم السابع، بث مباشر بعنوان " منعوه من دخول الكافيه بسبب المخدرات.. عاطل يقتل شابا ويصيب عمّه فى الشرقية "، ذلك من قرية النكارية التابعة لمركز الزقازيق.

حالة من الحزن سيطرت على أهالى القرية، لوفاة الشاب حمدى عصام 22 سنه، وعمه عمر حمدى أصيب بطعنات نافذة بالبطن حيث أوضح عصام حمدى والد المجنى علية، أن المتهم دائم افتعال المشكلات ومعروف بتعاطيه مخدرات، تم منعه من دخول الكافية منذ فترة، ويوم الحادث جاء قاصد افتعال مشكلات ومعه سلاح ابيض، حيث وجه ألفاظ خارجة، بالقرب من الكافيه، وعندما ذهب نجلى فى الأول طعنه فى قلبه، وشقيقى هرع خلقه ليقوم بطعنه بالبطن وطعنات باليد والكتف.

كان اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، قد تلقى اخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى القنايات المركزى بوصول" حمدى عصام " 22 عاما جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر، وعمه" عمر حمدي" 32 عاما مقيمين النكارية، مصابا بجرح نافذ أسفل الصدر، وتم التحفظ على جثة الأول بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تقديم العلاج اللازم والإسعافات الأولية للمصاب، وبالعرض على النيابة العامة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.