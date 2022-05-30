منظمة خريجى الأزهر تستقبل مسؤولى فرع بروناى ويبحثان التعاون العلمى

كتب لؤى على

زار الدكتور حاجى نور عرفان، رئيس جامعة السلطان الشريف، نائب رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر ببروناى، والوفد المرافق له، مقر المنظمة الرئيس بالقاهرة؛ لبحث أطر التعاون بين الجانبين، وتفعيل أنشطة الفرع، والوقوف على أحدث المستجدات لخدمة الأزهريين هناك.

قال الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، نائب رئيس فرع المنظمة، إن الأزهر الشريف والمنظمة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم اللازم لفرع بروناى، لتقديم العلم الصحيح دون غلو أو تشدد، ومحاصرة الأفكار المتطرفة، والرد على كافة الشبهات التى تثار ضد الإسلام والمسلمين، ووجه نحو ضرورة العمل على تكثيف الأنشطة والفعاليات لمواجهة التحديات خاصة التى تواجه الشباب.

وتناول أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، فى كلمته، التعريف بدور مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وفروعه بالخارج، خاصة أن المركز فى الآونة الأخيرة تخرج فيه ما يقرب من 4 آلاف طالب؛ من خلال الدراسة عن بعد، والتى حققت نجاحا فى ظل جائحة كورونا، وطالبهم بالعمل على تأهيل الأئمة والدعاة لنشر الوسطية والاعتدال، والعمل على ترجمة ونشر إصدارات المنظمة والأزهر الشريف؛ لتفنيد الفكر المتطرف.

ومن جانبه استعرض الدكتور حاجى نور عرفان - نائب رئيس فرع المنظمة ببروناى، جهود الفرع فى لم شمل الأزهريين هناك وربطهم بالمركز الرئيس للمنظمة، كذا أنشطة الفرع فى ترسيخ الوسطية والاعتدال؛ من خلال عدد من الأنشطة والفعاليات، أبرزها برنامج تليفزيونى بعنوان (كلام أزهري)، فضلا عن عدد من الفعاليات والملتقيات.

ضم الوفد كلا من: الدكتور حاجى نور عرفان، نائب رئيس فرع المنظمة ببروناى - رئيس جامعة السلطان الشريف على الإسلامية، والدكتور حمبلى حاج جالى - نائب رئيس الجامعة، وكان فى استقبالهم الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر - نائب رئيس المنظمة، أسامة ياسين - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، والدكتور عبد الدايم نصير، أمين عام المنظمة - مستشار فضيلة الإمام الأكبر.