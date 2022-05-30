اليوم السابع
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مقتل عنصر شديد الخطورة فى أسيوط

الإثنين، 30 مايو 2022 04:04 م
مقتل عنصر شديد الخطورة فى أسيوط حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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لقى أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعه وتم ضبط آخر من مُتجرى المواد المخدرة بأسيوط.. عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة.

 

 تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد (عنصر إجرامى شديد الخطورة - مقيم بدائرة قسم ثان أسيوط) بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة، سبق اتهامه فـى عدد 13 قضية "قتل، مخدرات، سلاح، سرقة" ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى عدد 5 قضايا "سرقة سيارة، اتجار مخدرات وسلاح ومقاومة سلطات، سرقة بالإكراه" ومحكوم عليه فـى عدد 8 قضايا جنائية.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه حال استقلاله مركبة "توك توك" قيادة أحد الأشخاص، وبرفقته (إحدى السيدات، وحارسه الشخصى - مقيمان بدائرة قسم ثان أسيوط) وقد أسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرعه وإصابة السيدة بعيار نارى "تم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج" وأمكن ضبط "حارس العنصر" وبحوزته (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الشابو "بقصد الإتجار") كما عُثر بجوار جثة العنصر على (بندقية آلية وعدد 3 خزائن وعدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الشابو )، وتم التحفظ على مركبة "التوك توك" وقائدها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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