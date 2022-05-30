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معلومات الوزراء: الحكومة تعزز إجراءاتها للإدارة المستدامة للموارد المائية

الإثنين، 30 مايو 2022 02:01 م
معلومات الوزراء: الحكومة تعزز إجراءاتها للإدارة المستدامة للموارد المائية انفوجراف مركز المعلومات بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدًا يتضمن أبرز تصريحات وزيرة التعاون الدولي حول خطة الحكومة وإجراءاتها للإدارة المستدامة للموارد المائية.
 
وأوضحت أنه خلال العام المالي 2020/2021 خصصت الدولة نحو 26% من الاستثمارات العامة في قطاعات المياه والصرف الصحي، وأنه تم الانتهاء من 295 مشروعًا لمياه الشرب في 2020 وصلت تكلفتها إلى 2.4 مليار دولار، فضلًا عن 52 مشروعًا لمعالجة مياه الصرف يجري تنفيذها في صعيد مصر بطاقة معالجة 418 مليون متر مكعب سنويًّا.
 
انفوجراف مركز المعلومات بمجلس الوزراء
انفوجراف مركز المعلومات بمجلس الوزراء

 


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