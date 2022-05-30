مصرع 4 أشخاص داخل بئر صرف صحى بقرية كوم عبود في الغربية.. بث مباشر

الغربية - مصطفى عادل

قدم اليوم السابع بثًا مباشر من تشييع جثامين 4 أشخاص لقوا مصرعهم داخل بئر صرف صحي بقرية كوم عبود التابعة لقرية قرانشو بمركز بسيون بالغربية.

وكان قد لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب خامس بإصابات خطيرة إثر تعرضهم لاختناق شديد أثناء قيامهم بتسليك بيارة صرف صحي بقرية قرانشو التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثث لمستشفى بسيون ووضع المصاب على جهاز الانعاش الرئوي بالعناية المركزة لخطورة حالته.

وتلقي اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز بسيون بورود بلاغ لشرطة النجدة باختناق 5 أشخاص داخل بيارة صرف صحي بقرية قرانشو وانتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف، وتم انتشال 4 جثث، والخامس مصاب وحالته خطيرة، للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

واستقبلت مستشفى بسيون برئاسة الدكتور محمد الشرقاوي مدير المستشفى 4 جثث ومصاب خامس باختناق شديد وحالته خطيرة، أثناء تسليكم بيارة صرف صحي بقرية قرانشو.