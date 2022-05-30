اليوم السابع
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الإثنين، 30 مايو 2022 06:03 م
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مصرع 3 عمال أثناء تنقيبهم عن الآثار فى صحراء الفيوم

الإثنين، 30 مايو 2022 04:37 م
مصرع 3 عمال أثناء تنقيبهم عن الآثار فى صحراء الفيوم جثة - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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لقى 3 عمال مصرعهم أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بطريق الفيوم الصحراوى، بجوار مصنع للرخام بالمنطقة وتم نقل الجثث لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم تلقى اخطار بورود بلاغ بوقوع حائط على 3 عمال أثناء قيامهم بالحفر بمنطقة صحراوية، بجوار مصنع للرخام بمنطقة كوم أوشيم الصناعية وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين ان العمال كانوا يقومون بالتنقيب عن الآثار وقاموا بعمل حفرة عميقة، وأثناء عملية الحفرة سقط عليهم حائط وأودى بحياتهم وتم نقل الجثث إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 


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