اليوم السابع
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الإثنين، 30 مايو 2022 02:39 ص
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مصرع عامل سودانى الجنسية إثر حريق داخل مصنع فى أبو النمرس

الإثنين، 30 مايو 2022 01:39 ص
مصرع عامل سودانى الجنسية إثر حريق داخل مصنع فى أبو النمرس حريق - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق 6 ماكينات غزل وتصنيع قطن داخل مصنع غزل ونسيج فى منطقة أبو النمرس بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه ونتج عنها وفاة شخص سوداني الجنسية وتم نقله إلى المستشفى.
 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع فى منطقة أبو النمرس، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد ونتج عنها وفاة شخص ونقل إلى المستشفى.
 
 
 

حريق مصنع

اخبار الحوادث

سيارات الإطفاء

امن الجيزة

ابو النمرس


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