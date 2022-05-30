مصرع سائقين وإصابة عامل فى حادثين منفصلين بأخميم شرقى سوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

لقى سائقان مصرعهما فى حادثين منفصلين، الأول وقع على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز شرطة أخميم والثانى وقع بنفس المركز، وتم الدفع بقوات تأمين الطرق وقوات المرور إلى مكان الحادث، وتم رفع آثارهما وإعادة حركة السير.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين منفصلين، الأول انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الشرقى بأخميم " قيادة المدعو / ياسر ج م ع 41 سنة سائق ويقيم دائرة مركز دار السلام حيث اختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لانقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة المدعو عطا م م ع 50 سنة عامل ويقيم بذات الناحية من مستقلي السيارة وإصابة قائد السيارة- " باشتباه كسر بالقدم اليسري وكدمات متفرقة بالجسم "، تم نقل الجثة والمصاب لمستشفي سوهاج الجامعي وأفاد المصاب بمضمون ما تقدم.

وجاء الحادث الثانى دائرة مركز أخميم، حيث تبين أنه أثناء سير السيارة " نقل " قيادة المدعو صفوت ج ع ح 40 سنة سائق ويقيم دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لانقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وبسؤال شقيقه المدعو أحمد ج ع ح - سن 43 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرين بالواقعتين وتم العرض على النيابة التى تولت التحقيق.