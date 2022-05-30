اليوم السابع
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مستشار الرئيس للصحة: أثبتت كورونا والحرب الأوكرانية أنه لا بد من تحقيق الاكتفاء الذاتى.. صور

الإثنين، 30 مايو 2022 02:26 م
مستشار الرئيس للصحة: أثبتت كورونا والحرب الأوكرانية أنه لا بد من تحقيق الاكتفاء الذاتى.. صور الدكتور عوض تاج الدين فى مؤتمر مدينة الدواء المصرية
كتبت- أمل علام

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، خلال مؤتمر صحفى اليوم الإثنين، لعقد شراكة بين مدينة الدواء المصرية وإحدى شركات الأدوية، إن مصر قادرة بأهلها المصريين، مصر كبيرة وعظيمة، ومرة أخرى أقول إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه طموحات غير محدودة، وحقق إنجازات عظيمة، وهو ما حققناه خلال جائحة كورونا، فقد أكد أن مصر تعاملت مع جائحة كورونا بحرفية شديدة جدًا، وأنجزت الكثير.
 
وتابع أنه على سنوات طويلة كانت ترغب مصر فى توطين صناعة الدواء، وفى عهد الرئيس جمال عبد الناصر حاولنا إنشاء عدد من شركات الأدوية والهدف من إنشاء المصانع فى مصر هو تطوين صناعة الدواء فى مصر ولدينا كوادر تعمل فى كل مكان فى مصر، الذى تراه اليوم فى مدينة الدواء، وقد وفرنا الأدوية الأساسية والتى  يتم تصنيعها فى مصر، والحقيقة خلال كورونا لم يحدث أزمة فى الدواء، ففى حين كانت دول العالم تعانى من الباراسيتامول، لم تعانى مصر من أى نقص خلال الجائحة، وعندما ظهرت الأدوية المضادة للفيروسات أنتجناها فى مصر، ونحتاج لإنتاج العلاجات  المناعية وبعض أدوية السرطان، وتصنيع بعض الأجهزة، وأثبتت الجائحة والحرب الاوكرانية أننا لابد من تحقيق الاكتفاء الذاتى، وفعلاً زودنا المساحات لزراعة القمح فى مصر، وتخزين القمح فى الصوامع.
 
وأكد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال مؤتمر صحفى اليوم الإثنين عن عقد شراكة بين هيئة الدواء المصرية وإحدى شركات الأدوية، أننا نهدف إلى تحقيق الجودة لصناعة الدواء وبأسعار تنافسية، وبدون تكلفة عالية للمستثمرين.
 
 
مؤتمر-توقيع-شراكة-إستراتيجية-بين-مدينة-الدواء-المصرية،-وإحدى-شركات-الأدوية-العالمية-(5)
مؤتمر-توقيع-شراكة-إستراتيجية-بين-مدينة-الدواء-المصرية،-وإحدى-شركات-الأدوية-العالمية-(5)

مؤتمر-توقيع-شراكة-إستراتيجية-بين-مدينة-الدواء-المصرية،-وإحدى-شركات-الأدوية-العالمية-(6)
مؤتمر-توقيع-شراكة-إستراتيجية-بين-مدينة-الدواء-المصرية،-وإحدى-شركات-الأدوية-العالمية-(6)

مؤتمر-توقيع-شراكة-إستراتيجية-بين-مدينة-الدواء-المصرية،-وإحدى-شركات-الأدوية-العالمية-(1)
مؤتمر-توقيع-شراكة-إستراتيجية-بين-مدينة-الدواء-المصرية،-وإحدى-شركات-الأدوية-العالمية-(1)

مؤتمر-توقيع-شراكة-إستراتيجية-بين-مدينة-الدواء-المصرية،-وإحدى-شركات-الأدوية-العالمية-(2)
مؤتمر-توقيع-شراكة-إستراتيجية-بين-مدينة-الدواء-المصرية،-وإحدى-شركات-الأدوية-العالمية-(2)

مؤتمر-توقيع-شراكة-إستراتيجية-بين-مدينة-الدواء-المصرية،-وإحدى-شركات-الأدوية-العالمية-(3)
مؤتمر-توقيع-شراكة-إستراتيجية-بين-مدينة-الدواء-المصرية،-وإحدى-شركات-الأدوية-العالمية-(3)

مؤتمر-توقيع-شراكة-إستراتيجية-بين-مدينة-الدواء-المصرية،-وإحدى-شركات-الأدوية-العالمية-(4)
مؤتمر-توقيع-شراكة-إستراتيجية-بين-مدينة-الدواء-المصرية،-وإحدى-شركات-الأدوية-العالمية-(4)

 


مدينة الدواء

صناعة الدواء فى مصر

عوض تاج الدين

الصحة المصرية


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