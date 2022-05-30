مسؤولة أوكرانية: روسيا تحاول تدميرنا عن عمد لإدراكها بأنها لن تنتصر

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قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أولها ستيفانيشينا بأن روسيا تدرك بأنها لن تكون قادرة على كسب الحرب، لذلك فهي تحاول تدميرنا عن عمد، مما يتسبب في كارثة إنسانية ضخمة.



جاء ذلك، حسب ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الاثنين خلال تصريح ستيفانيشينا في اجتماع لجنة الديمقراطية والأمن في جلسة الربيع للجمعية البرلمانية لحلف الناتو.



وأشارت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني في الاجتماع إلى أنه منذ بداية الحرب الشاملة في أوكرانيا، لقي عشرات الآلاف من المدنيين مصرعهم، قائلة لقد فقد ما يقرب من 220 ألف شخص منازلهم بالفعل.



وأضافت أن روسيا تنتهك بشكل منهجي المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي والقانون الإنساني الدولي، مشيرة إلى أنه "إدراكًا من روسيا بأنها لن تكون قادرة على كسب الحرب، تحاول عن عمد تدمير أوكرانيا، مما يتسبب في كارثة إنسانية ضخمة. لذلك، ندعو إلى اعتبار روسيا كدولة راعية للإرهاب".



وأطلعت المسؤولة الأوكرانية برلمانيي الدول الأعضاء في الناتو على تجاوزات وعنف القوات الروسية ضد الأوكرانيين في الأراضي المحتلة، معربة عن امتنانها لشركاء أوكرانيا على الدعم الإنساني وتوفير المأوى للاجئين الأوكرانيين وعلى كل المساعدة المالية والتقنية المقدمة إلى أوكرانيا والتي تعزز قدرتها على الصمود، قائلة: "ولكننا بحاجة إلى مزيد من المشاركة النشطة للمنظمات الدولية في المساعدات الإنسانية".



وأكدت ستيفانيشينا أهمية فتح ممرات إنسانية وإيصال المساعدات للمرافق الطبية وتوفير الغذاء الضروري للمدنيين، مضيفة: نعتمد على مساعدات الدول ودور حلف شمال الأطلسي الرائد في هذه العملية.



