مريم طاحون أصغر مغنية أوبرا بفيينا تفوز بمسابقة غناء على مستوى النمسا.. صور

كتب ـ محمود راغب

فازت الموهبة المصرية الشابة " مريم طاحون "، أصغر مغنية أوبرا فى فيينا، فى مسابقة الغناء بريما لا موزيكا على مستوى النمسا، وذلك بعد التصفيات النهائية بعد فوزها فبراير الماضي بالمركز الأول بمسابقة بريما لا موزيكا على مستوى فيينا.

وقال إسلام طاحون والد الموهبة الشابة، إن المسابقة أقيمت على مدار ثلاثة أيام وكانت مريم آخر المشاركين بين 100 متسابق من جميع أنحاء النمسا.

وأضاف والد أصغر مغنية أوبرا فى فيينا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لجنة التحكيم أشادت بالأداء المتميز والرائع وكانت مفاجأة رائعة لهم خاصة أنها كانت آخر المتسابقين .

وأقيمت المسابقة فى مدينة فيلد كيرخ فى غرب النمسا بالقرب من الحدود السويسرية وتبعد 600 كيلو متر عن العاصمة النمساوية فيينا.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، التقت فى وقت سابق الموهبة المصرية الشابة فى النمسا "مريم طاحون"، أصغر مغنية أوبرا فى فيينا، وذلك للاحتفاء بنجاحها وبحث مشاركتها فى المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" والترويج لها.

و"مريم" نموذج مثالى لأبناء المصريين بالخارج، حيث إنها ولدت ونشأت بالخارج ولم تتخلى عن الحديث بلغتها الأم، حيث قالت عندما التقت الوزيرة: "أنا فخورة بمصريتى وبلغة وطنى التى أحرص طيلة الوقت أن أتحدث بها رغم إنى ولدت ونشأت فى النمسا".

ومريم ولدت بالعاصمة النمساوية فيينا، وتعلمت العزف على الآلة «الجيتار» منذ أن كانت بعمر الثلاث سنوات، ثم التحقت بالمدرسة الموسيقية التابعة لمدرستها الأساسية لتتعلم بعد ذلك العزف على «البيانو» ليكون ذلك نقطة التحول فى حياتها حيث أقنعتها معلمتها بأن صوتها جيد ويجب أن تلتحق بفريق بـ«كورال» المدرسة.

وعندما بلغت مريم سن الحادية عشرة، قدمت فى اختبارات الأوبرا النمساوية لتنجح فى جميع الاختبارات المقررة بتفوق لتصبح أول مصرية وأصغر عضوة فى أوبرا النمسا، كما حصدت عدة جوائز فى مسابقات دولية آخرها جائزة مسابقة موسكو الدولية للعزف فى فبراير الماضي.

يذكر أيضا أن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قد شهدت المشاركة الأولى للفنانة الشابة مريم طاحون أصغر مطربة مصرية فى أوبرا فيينا مع فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى، والذى أقيم على مسرح الجمهورية بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.