اليوم السابع
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مركز الأزهر للفتوى: يجب على الزوجة استئذان زوجها فى صيام النافلة

الإثنين، 30 مايو 2022 03:20 م
مركز الأزهر للفتوى: يجب على الزوجة استئذان زوجها فى صيام النافلة مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية
كتب ــ لؤى على

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رد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية على سؤال: عليَّ صيام أيام قضاء من رمضان، فهل يجب أن أستأذن زوجي قبل صيامها؟، وجاء رد المركز كالآتى:
 
يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في صيام النافلة، ولا يجب عليها أن تستأذنه في صيام رمضان، أما قضاء رمضان فإنه صيامٌ واجبٌ، ووقته موسّع فأشبه صيامَ رمضانَ من وجهٍ، وصيامَ النافلة من وجه آخر، وهو عدم تعيين وقته.
 
وعليه؛ فيجب على المرأة استئذان زوجها إذا كان وقت القضاء واسعًا، أما إذا كان ضيقًا بحيث لم يبقَ على دخول رمضان إلا أيامٌ بعدد أيام ما عليها من قضاء؛ فلا يجب عليها أن تستأذنه.
 
قال ابن حجرٍ الهيتمي -رحمه الله- في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: (ويحرم على الزوجة أن تصوم تطوعًا أو قضاءً موسعًا وزوجُها حاضرٌ إلا بإذنه، أو عِلْمِ رضاه) اهــ. 
 
وينبغي على الزوج أن يعينَ زوجَتَهُ على الطاعات، وأن يحفِّزَها على قضاء ما عليها من الواجبات؛ لينالا بذلك رضوانَ الله تعالى.‎

مركز الازهر العالمى للفتوى الالكترونية

صيام النوافل

الازهر الشريف

اذن الزوج


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