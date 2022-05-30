مدينة إسبانية تصرح باستخدام البوركينى اعتبارا من 18 يونيو

كتبت فاطمة شوقى

وافق مجلس مدينة إلتشى الإسبانية بالسماح للمرأة المسلمة بارتداء البوركينى فى حمامات السباحة اعتبارا من 18 يونيو، ومنع ارتداء المايو "تحت الركبتين" كما منعت استخدام المايوه غير المخصص للسباحة، وفقا لصحيفة "الموندو" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدينة الإسبانية منعت لاسباب تتعلق بالنظافة استخدام ملابس السباحة تحت الركبتين ، وتسثنى ارتداء البوركينى التى صرحت بارتدائه للمرأة المسلمة .

يوضح مستشار الرياضة ، فيسنتي ألبيرولا ، "منذ ثلاث سنوات ، كان هناك جدل حول استخدام هذه الملابس ، ولكن نظرًا لكونها لباس السباحة ، فلا يمكن منع أي شخص يلتزم بالقواعد من استخدام المرافق".

يأتي هذا القرار من إلتشي بعد أيام قليلة من الجدل الذي نشأ قبل أسبوع في فرنسا لأن مجلس مدينة جرونوبل وافق على استخدام البوركيني في حمامات السباحة العامة ، وهو قرار تهدد الحكومة الفرنسية بمنعه.

وكانت البلديات التابعة لمقاطعة مورسيا سمحت للنساء الراغبات فى السباحة بالبوركينى ، وذلك منذ عام 2016.