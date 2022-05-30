مدير ميناء السخنة: أعمال تطوير لتحويله لأهم ميناء محورى بالبحر الأحمر.. صور

كتب محمود راغب

زار وفد الخبراء المصريين بالخارج وعدد من الأجانب المشاركين في مؤتمر (مصر تستطيع بالصناعة )، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيارة ميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في ختام جولتهم بالمنطقة، حيث كان في استقبالهم الربان أشرف المغني، مدير عام الميناء، الذي أعرب عن سعادته بلقاء الوفد قبيل انطلاق المؤتمر المقرر انطلاق فعالياته غدا لتعريف أبناء مصر بالخارج وبعض المستثمرين وأصحاب الأعمال من مختلف دول العالم، بالنهضة التنموية التي تشهدها موانئ مصر بشكل عام وموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشكل خاص ،وخصوصاً ميناء السخنة الذي يشهد أعمالا ضخمة في تطويره وإنشاء أحواض جديدة وأرصفة وأنشطة متنوعة تخدم دول البحر الأحمر والعالم أجمع .

وخلال الجولة قدم مدير الميناء شرحا ميدانيا عن ميناء السخنة التابع للمنطقة ودوره المحوري كمنفذ رئيسي للمنطقة على البحر الأحمر ما يعد مقوما أساسيا من مقومات النجاح للمنطقة، وكذلك التعرف على أحد مشغلي الميناء من شركاء التنمية، وهي شركة موانئ دبي العالمية المشغل الرئيسي للحوض الأول بالميناء ، ومشاهدة نظم الإدارة الحديثة للميناء وفق أحدث المعايير العالمية.

كما استعرض مدير الميناء الأعمال الجارية لتطويره والتي تتضمن إنشاء 4 أحواض جديدة و18كم أرصفة بحرية بأنشطة متنوعة بعمق 18 متراً وإنشاء ساحات تداول بمساحة 6,9 مليون متر مربع ومناطق لوجسيتية وتجارية بمساحة 5,3 كيلومتر مربع تخدمها شبكة طرق وسكك حديدية داخلية وتبلغ تكلفة أعمال التطوير نحو 37 مليار جنيه.