مدير تعليم الجيزة: لم نتلق شكاوى اليوم من امتحانات الدبلومات الفنية

كتب ـ سيد الخلفاوى

تابع أشرف سلومة وكيل الوزارة، اليوم الثالث لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع تخصصاتها، وذلك من خلال غرفة العمليات بديوان عام المديرية، مشيرا إلى أن طلاب التعليم الفني أدوا الامتحان في أجواءٍ من الهدوء والاستقرار بجميع لجان الامتحانات فى الجيزة.

وبلغ إجمالى المقيدين ( للفترة الأولى ) بمختلف النوعيات الصناعي 18646 والتجاري 32461 والفندقى 4281 و الزراعي 2384 طالبا وطالبة، كما بلغ إجمالي المقيدين ( للفترة الثانية) بمختلف النوعيات الصناعي 11929 والتجاري 31627 والفندقى 2876 طالبا وطالبة موزع علي 223 لجنة.

وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس 9 يونيو 2022 طبقًا للجداول المعتمدة المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد سلومة على ضرورة تواصل رؤساء اللجان مع السيد مدير المديرية وأن غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية تعمل على مدار اليوم والساعة لرصد وسرعة وحل المشكلات.

وشدد على الجميع بالالتزام بتنفيذ جميع تعليمات الإدارة العامة للامتحانات داخل اللجان، كما نبه على رؤساء اللجان بعدم السماح بدخول أي طالب اللجان بهاتف محمول.

وأكد أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار اليوم لحل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا، مشيرا إلى أن الغرفة لم تتلقى شكاوى اليوم، وأنه تم تخصص (54) استراحة على مستوى مدارس إدارات تعليم الجيزة بعدد 19 إدارة تعليمية منها 33 استراحة مخصصة للرجال وعدد 21 استراحة للسيدات مخصص لهم عدد 1154 سريرا كاملة التجهيزات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات.

كما أكد مدير تعليم الجيزة على توافر عدد 2 (خدمات معاونة) لكل استراحة للعمل على التطهير والتعقيم مع التأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة.

وشدد على تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية لإبلاغ غرفة عمليات المديرية مركزي عند حدوث أي مشكلات أو معوقات والعمل على حلها فوراً وعلى مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة توافر الرعاية الكاملة مع توفير سبل الأمن والراحة لأبناء الطلاب، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس وتنظيف دورات المياه يوميًا وعقب الانتهاء من اداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة.

ووجه مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة التعاون المثمر مع رؤساء لجان الامتحانات والحرص علي حل كافة المشكلات التى تواجههم مع ضرورة الالتزام بكافة القواعد واللوائح والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.