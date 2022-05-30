مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية تعلن إجراء 44 جراحة لغير القادرين

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية في بيان لها إجراء 44 عملية جراحية بمدن ومراكز المحافظة، من خلال توقيع الكشف الطبي على الأهالي في قراهم .

يأتى ذلك فى إطار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

وأكدت المديرية على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه.

من جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان القافلة تتضمن صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وعمل النظارات الطبية، وإجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تماماً دون أن يتحمل المريض أي أعباء تثقل كاهله، وذلك ضمن مشروعها لمكافحة العمى وعلاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة.

وأضاف، أن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجاً وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في مصر والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.

وأختتم شعبان، إن الجمعية نجحت وحتى الآن بمحافظة الغربية في إجراء 12,616عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 9,810 نظارة طبية لغير القادرين.