اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مايو 2022 05:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مدبولي يتابع تنفيذ توجيهات الرئيس بتيسير إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج

الإثنين، 30 مايو 2022 04:18 م
مدبولي يتابع تنفيذ توجيهات الرئيس بتيسير إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتيسير إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج، لتدبير احتياجات قطاع الصناعة، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، واللواء عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية، الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، سالي رفعت، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأسواق، عصام عمر، وكيل محافظ مساعد بالبنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية، إبراهيم السجيني، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، ومسئولي البنك المركزي، والوزارات المعنية.
 
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، من الإجراءات التي يتم تطبيقها على عملية الاستيراد، بهدف تدبير مدخلات الصناعة ضمن تيسيرات الدولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي. 
 
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، بالتنسيق الكامل بين الوزارات المعنية والبنك المركزي، ضمن مجموعة العمل التي تشكلت بتوجيهات رئيس الجمهورية، لتحقيق دورها في المتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد، ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
 
SLM_1820
 

SLM_1823
 

SLM_1829
 

SLM_1841
 

SLM_1845
 

SLM_1849
 

SLM_1851
 

 

 


مستلزمات الإنتاج

قطاع الصناعة

مصطفي مدبولي

مجلس الوزراء


الموضوعات المتعلقة

الجمهورية الجديدة تضع أسس الارتقاء بالرعاية الصحية الشاملة للمواطنين.. 310 مليارات جنيه مخصصات الصحة بموازنة عام 2022/2023 .. ومصر ضمن أفضل دول العالم أداءً بمؤشر تغطية الرعاية الصحية الشاملة

الإثنين، 30 مايو 2022 02:45 م

معلومات الوزراء: الحكومة تعزز إجراءاتها للإدارة المستدامة للموارد المائية

الإثنين، 30 مايو 2022 02:01 م

الجمهورية الجديدة تضع أسس الارتقاء بالرعاية الصحية الشاملة للمواطنين..إنفوجراف

الإثنين، 30 مايو 2022 12:27 م

رئيس الوزراء يعلن إنشاء لجنة عليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسى

الإثنين، 30 مايو 2022 12:22 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة