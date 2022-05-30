مخاوف من فوضى اقتصادية فى النمسا حال توقف إمدادات الغاز من روسيا

أ.ش.أ

حذر جابرييل فيلبرماير رئيس معهد البحوث الاقتصادية في النمسا من حدوث حالة من الفوضى الاقتصادية في البلاد في الخريف المقبل، إذا لم تقرر الحكومة الفيدرالية الآن كيفية تقنين وتوزيع الغاز في حالة توقف الإمدادات القادمة من روسيا.

وقال فيلبرماير، في تصريحات له اليوم الاثنين، إن المعهد رفع توقعاته لمعدل التضخم فى البلاد هذا العام من 5.8 فى المئة إلى 6.5 في المئة، مؤكدا ضرورة تعديل المساعدات الاجتماعية تلقائيًا لتناسب التضخم المرتفع.

وطالب رئيس المعهد بمزيد من الشفافية فى أداء الحكومة فى قضية توزيع الغاز وتدبير الموردين البدلاء عن الغاز الروسي، لافتا إلى وجود نقص فى المعلومات لدى أغلب الجهات المعنية بالاقتصاد والطاقة في البلاد.

ودعا فيلبرماير إلى تحديد قطاعات الطاقة ذات الأولوية، وضرورة تأمين كافة احتياجات الطاقة والكهرباء في المنازل والمستشفيات وكافة الخدمات الاجتماعية الأخرى، منوها بأهمية تحديد كيفية التوزيع بشكل أوضح .

يشار إلى أن القمة الأوروبية التى انطلقت اليوم فى بروكسل تبحث تحقيق التوافق الأوروبي بشأن حظر استيراد النفط الخام من روسيا وهو الأمر الذي يلقى معارضة من المجر والتى تعتمد على النفط الروسي بشكل واسع .