محكمة عراقية تحكم بالمؤبد على 3 متهمين بالانضمام إلى تنظيم داعش

كتب: أحمد جمعة

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الإثنين، أحكاماً بالسجن المؤبد بحق ثلاثة مجرمين انتموا إلى تنظيم داعش الإرهابي، وشاركوا بعمليات إجرامية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان له، أن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد بحق المجرمين الثلاثة عن انتمائهم للتنظيم الإرهابي"، لافتا إلى أن "المجرمين قاموا بالاشتراك بأعمال ارهابية مسلحة داخل العراق تهدف الى زعزعة الأمن والاستقرار وادخال الرعب بين الناس وتعريض حياتهم للخطر".

وأضاف البيان، أن "الاحكام بحق المجرمين تأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية /1و3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بالمادة 32 /1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".