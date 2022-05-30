محافظ قنا يوجه بتيسير إجراءات تراخيص سيارات الطعام المتنقلة للشباب

قنا صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا لتيسير مواصفات سيارة الطعام المتنقلة للشباب، من أجل دعم ريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر ، وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومديري مديريات الصحة، والاسكان، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والحماية المدنية والمرافق وممثل عن ادارة مرور قنا وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

ووجه محافظ قنا بضرورة تبسيط مواصفات سيارات الطعام (الأطعمة والمشروبات) وتسهيل منح جميع التراخيص اللازمة لدعم ومساندة ومساعدة الشباب الراغبين في إقامة مشروعهم الخاص مع ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط، وذلك في إطار حرص المحافظة علي توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين ة.



وقال محافظ قنا، إن مبادرة "سيارة الطعام المتنقلة " تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بدعم مشروعات الشباب من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات ذات تصميم حضاري وفي إطار قانوني يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقضاء على العشوائية وإظهار الشباب بمظهر يليق بهم محققة أهداف رؤية مصر 2030.





