محافظ قنا يبحث الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلتين الأولى والثانية من حياة كريمة

قنا صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي يجري تنفيذها فى 5 مراكز بالمحافظة ، كما بحث موقف تسليم أراضى مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة تمهيدا لبدء تنفيذ المشروعات المقترحة، جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام المحافظة، والمشرف الفنى على تنفيذ مشروعات المبادرة بقنا.

قال محافظ قنا، إن المرحلة الأولى تستهدف تنفيذ 964 مشروعا فى 16 قطاعا خدميا، موزعة على 5 مراكز، و86 قرية، و722 نجعا بتكلفة تقديرية تتخطى 15 مليار جنيه، منها 596 مشروعا، بنسبة تنفيذ بلغت 61% ، لافتا إلى أن الهيئة نجحت حتى الآن فى الإنتهاء من تنفيذ 119 مشروعا خدمى منها حتى الآن.

ووجه "الداودى" الأجهزة التنفيذية المختصة بسرعة استلام المنشآت التى انتهت وتأثيثها ، تمهيدا لبدء التشغيل التجريبى لتلك المشروعات وتقديم الخدمات للمواطنين.

كما بحث " الداودى " خلال الإجتماع المعوقات التى تعترض تنفيذ المشروعات المتبقية بالمرحلة الأولى ووجه بسرعة تلافيها لضمان انتظام معدلات التنفيذ ، مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدا في تذليل أي عقبات تواجه الشركات المنفذة للمشروعات والانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المحددة له.

كما ناقش محافظ قنا، الإستعدادات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة بمركزى قنا ونجع حمادى ، موضحا أن الإعداد لتنفيذ هذه المرحلة بدأ منذ عدة شهور من خلال العمل على توفير الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات الخدمية المقترحة من قِبل المديريات الخدمية وشركات المرافق ، مضيفا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استفادت من تجارب المرحلة الأولى، وتم تدارك العقبات التى أدت إلى تأخر بدء أعمال التنفيذ فى بعض المشروعات ، مؤكدا أن المحافظة على أتمّ الاستعداد للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة ، حيث تم وضع تصورات ومقترحات للمشروعات الخدمية وفقا للأولويات والاحتياجات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة فى القرى المستهدفة.